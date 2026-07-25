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A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 2.627 quilos de cocaína e deteve quatro suspeitos no âmbito de uma operação que permitiu desmantelar um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu.

A operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, em estreita cooperação com a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e a Força Aérea. A investigação teve origem em informação partilhada pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs (MAOC-N), no âmbito da cooperação policial internacional, e contou ainda com a colaboração das autoridades italianas.

A interceção ocorreu no dia 23 de julho, quando uma embarcação de alta velocidade (EAV) foi detetada, intercetada e abordada em alto-mar, a cerca de 50 milhas náuticas a sudoeste do Cabo Espichel, na Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa.

No interior da embarcação, as autoridades encontraram cerca de 2,6 quilos de cocaína, alegadamente destinadas ao mercado europeu. A bordo seguiam quatro homens, dois cidadãos espanhóis, um britânico e um albanês, que foram detidos no local.

Segundo a PJ, em comunicado de imprensa, as diligências de investigação realizadas nos últimos dias permitiram reforçar a recolha de prova sobre a atividade do grupo e travar a operação de tráfico antes da entrada da droga no continente. Além do produto estupefaciente, foram apreendidos diversos equipamentos utilizados na navegação e no transporte da carga ilícita.

Os quatro detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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