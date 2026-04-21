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A GNR arrancou, no dia 20 de abril, com a operação "Bom Caminho 2026" , uma iniciativa que visa "promover o patrulhamento de proximidade e de maior visibilidade" ao longo do "Caminho Português", do "Caminho Português da Costa" e do "Caminho Português Interior". A ação estende-se até ao final de outubro e abrange os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O objetivo passa por aumentar a visibilidade das forças de segurança e garantir a proteção dos milhares de peregrinos que, todos os anos, percorrem estes itinerários. Paralelamente, a operação pretende contribuir para a preservação ambiental e salvaguarda do património cultural existente ao longo dos percursos.

Reconhecidos pela "UNESCO como Património da Humanidade e o primeiro Itinerário Cultural Europeu", os "Caminhos de Santiago" têm vindo a ganhar relevância não só do ponto de vista espiritual, mas também turístico, assumindo-se como um motor de valorização do território e do património histórico-cultural.

Perante o aumento da procura, a GNR vai reforçar a presença em zonas consideradas mais vulneráveis, como áreas isoladas, infraestruturas de apoio a peregrinos e locais de maior concentração. A operação inclui patrulhamento direcionado e ações de sensibilização com vista à prevenção de crimes e à promoção de comportamentos seguros.

Entre as recomendações deixadas pela autoridade estão o planeamento antecipado do percurso, a partilha do itinerário com familiares, o transporte de identificação pessoal e a atenção redobrada a pertences e abordagens de desconhecidos. A GNR aconselha ainda a utilização de percursos sinalizados, o uso de roupa visível, a preferência por caminhadas durante o dia e, sempre que possível, em grupo.

Para quem percorre os caminhos de bicicleta, é recomendada a utilização de equipamentos de proteção e iluminação adequada. Em caso de emergência, os peregrinos devem contactar o 112.

Durante os períodos de maior afluência, estão também previstas patrulhas conjuntas com a Guardia Civil espanhola.