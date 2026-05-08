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A leitura do acórdão decorreu no Tribunal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. Patrocínio Azevedo esteve em prisão preventiva durante cerca de 23 meses e respondia pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, participação económica em negócio, tráfico de influência, abuso de poderes, branqueamento e recebimento ou oferta indevidos de vantagem.

Foi agora condenado a oito anos e seis meses de prisão no âmbito da Operação Babel. Patrocínio Azevedo fica também proibido de exercer funções autárquicas durante oito anos.

O antigo autarca é um dos 16 arguidos da Operação Babel, processo relacionado com a alegada viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em Gaia.

No mesmo processo, o empresário do setor imobiliário Paulo Malafaia foi condenado a sete anos de prisão. Já Elad Dror, fundador do grupo Fortera, recebeu uma pena de seis anos, enquanto o advogado João Pedro Lopes foi condenado a sete anos e nove meses de prisão.

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