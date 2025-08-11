A operação, batizada “Albus”, foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ no âmbito de um inquérito do DIAP de Lisboa. O veleiro, com cerca de 14 metros de comprimento, foi localizado e intercetado em alto mar e posteriormente escoltado até ao porto de Ponta Delgada, nos Açores, onde chegou esta manhã.

A bordo seguiam dois tripulantes estrangeiros — um homem de 58 anos e uma mulher de 66 — que foram detidos em flagrante delito. As buscas à embarcação confirmaram a presença da droga, acondicionada para transporte de longa distância.

A investigação contou também com a colaboração internacional de várias entidades: Bundeskriminalamt (Alemanha), Drugs Enforcement Administration (EUA), Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (França), National Crime Agency (Reino Unido) e o Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics, sediado em Lisboa.

Após a conclusão das diligências, os detidos serão presentes à autoridade judicial para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.