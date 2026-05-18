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O veredito, unânime, foi conhecido esta segunda-feira num tribunal federal de Oakland, onde o júri considerou que Elon Musk apresentou a ação tarde demais. A deliberação durou menos de duas horas, avança a Al Jazeera.

O caso era visto como um momento relevante para o futuro da OpenAI e para o debate mais amplo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, nomeadamente em relação à sua utilização e aos seus beneficiários.

Após a decisão, o advogado de Elon Musk indicou que poderá recorrer. No entanto, a juíza distrital norte-americana Yvonne Gonzalez Rogers sinalizou que esse caminho poderá ser difícil, ao considerar que existiam elementos suficientes para sustentar a conclusão do júri sobre o prazo legal para avançar com a ação.

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