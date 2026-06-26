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"Como parte da nossa colaboração contínua com o Governo dos EUA, apresentámos os nossos planos e a capacidade dos modelos. A seu pedido, começámos com uma antevisão limitada, destinada a um pequeno grupo de parceiros de confiança [...], antes de um lançamento mais amplo", adiantou, em comunicado.

Os modelos estarão disponíveis, publicamente, nas próximas semanas, revelou a empresa, sem precisar uma data.

Contudo, alertou que este tipo de divulgação impede que os utilizadores, empresas e especialistas tenham à sua disposição estas ferramentas.

A colaboração entre a OpenAI e o Governo de Donald Trump aumentou após a disputa com a Anthropic, que foi considerada um risco para a cadeia de abastecimento dos EUA.

A Anthropic foi a primeira "startup" (empresa com rápido potencial de crescimento económico) de Inteligência Artificial a limitar o acesso dos seus modelos a um conjunto de parceiros.

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