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Sam Altman assegura que a empresa não tem problemas de financiamento e adianta que a cotação em bolsa, através de uma Oferta Pública Inicial (IPO), seria inoportuna neste momento, sobretudo devido às preocupações com a segurança em matéria de inteligência artificial.

Na última semana, uma dezena de investigadores, executivos e especialistas que abandonaram a OpenAI, a Google e a Anthropic no último ano chamaram a atenção para falhas de segurança e sistemas cada vez mais difíceis de controlar para estas empresas.

Na Anthropic, fala-se à boca pequena na "hora da verdade", o momento em que será necessário tomar uma decisão crítica: avançar no que estão a construir e que se tornará incontrolável, ou travar a fundo. Só falta um ano ou dois para aquilo a que chamam já "o jogo final".

Com 27, Jacob Coxon, que até 8 de Setembro trabalhava na Anthropic a treinar modelos que agora o assustam, não é o primeiro a lançar alertas. Pelo menos uma dúzia de outros funcionários da OpenAI, da Anthropic e da Google manifestaram receios quanto à segurança de modelos que não estão sequer alinhados com o conceito que estas empresas utilizam para garantir que os seus modelos de IA actuam de forma a beneficiar a humanidade. Seja lá isso o que for.

Jacob Coxon acredita que a IA "poderá ​​matar-nos antes de 2030". Mas esta é só a denúncia mais recente de um extenso rol de preocupações que começou a vir a público em 2021, mas que a indústria há muito partilha em privado.

A IPO da OpenAI era o grande evento que Wall Street esperava para o segundo semestre deste ano. A meta de avaliação da empresa de Sam Altman era de mais de um bilião, qualquer coisa como 860 mil milhões de euros à cotação actual, o que a tornaria a segunda maior IPO da história dos Estados Unidos — a primeira foi da SpaceX, em Junho deste ano.

A decisão de Sam Altman já tinha sido anunciada aos funcionários em Agosto, mas esta é a primeira vez que um responsável da OpenAI justifica a medida explicitamente com a ameaça de segurança descontrolada: "Considerando tudo o que está a acontecer em termos de segurança, agora não seria um bom momento para o tornar a empresa pública, e não sentimos qualquer pressão para o fazer", disse em entrevista à "Fortune".

O número crescente de denúncias sobre os perigos de segurança — pode levar à extinção da raça humana num futuro não muito longínquo, dizem — tem levado ao aumento da pressão para o estabelecimento de novas regras sobre os sistemas de inteligência artificial. E também o líder da Google, Demis Hassabis, pediu uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial ​​"por excesso de cautela".

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