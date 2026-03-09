Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa de inteligência artificial OpenAI decidiu adiar o lançamento do chamado “modo adulto” no ChatGPT, uma funcionalidade que permitiria conteúdos eróticos na plataforma, para se concentrar em prioridades consideradas mais urgentes, diz o The Guardian.

A introdução desta funcionalidade tinha sido anunciada no ano passado pelo diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, no âmbito de um plano que previa a flexibilização das restrições relativas a conteúdos para adultos. A proposta estava associada à implementação de mecanismos de verificação de idade, destinados a assegurar que apenas utilizadores maiores de idade poderiam aceder a esse tipo de material.

Contudo, a empresa optou agora por adiar esse desenvolvimento. Segundo explicou a OpenAI, a decisão prende-se com a necessidade de concentrar esforços em aspetos considerados mais relevantes para a maioria dos utilizadores do serviço.

O ChatGPT conta atualmente com mais de 900 milhões de utilizadores, de acordo com dados divulgados pela empresa. Nos últimos meses, a OpenAI tem procurado reforçar as capacidades do seu chatbot num contexto de concorrência crescente no setor da inteligência artificial.

Enquanto a funcionalidade de conteúdos adultos permanece adiada, a empresa continua a avançar com ferramentas de previsão de idade. Estes sistemas procuram determinar se um utilizador tem menos de 18 anos e, caso isso aconteça, ativam automaticamente configurações adicionais de segurança. Essas medidas destinam-se a reduzir a exposição de menores a conteúdos considerados sensíveis, como violência gráfica ou cenários de representação sexual.

