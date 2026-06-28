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Um avião de turismo despenhou-se na manhã deste domingo, pelas 11h00, em Tomblaine, perto de Nancy, causando a morte das 11 pessoas que seguiam a bordo. Segundo o Le Figaro, trata-se de um dos acidentes de aviação ligeira mais mortíferos registados em França.

A aeronave, um Pilatus com matrícula alemã, tinha sido alugada por um clube de paraquedismo para proporcionar um baptismo de paraquedismo a cinco participantes. A bordo seguiam também o piloto e cinco instrutores. Todas as pessoas morreram no acidente. Não houve vítimas em terra.

No local foi criada uma célula de apoio médico-psicológico para prestar assistência aos familiares das vítimas que se encontravam no aeródromo no momento do acidente, bem como às testemunhas.

A avioneta descolou do aeródromo de Nancy-Essey e despenhou-se praticamente de imediato, no final da pista, numa zona relvada próxima de áreas residenciais de Tomblaine.

O presidente da câmara de Tomblaine descreveu o acidente como tendo ocorrido "subitamente". Outras testemunhas dizem que o avião caiu "na vertical".

A causa do acidente continua por determinar. As autoridades abriram uma investigação para apurar a origem do acidente.

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