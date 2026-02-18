Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as autoridades, entre os suspeitos encontram-se dois associados do deputado Raphaël Arnault, eleito pelo partido França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon. O jornal francês, Le Monde, informa que alguns dos detidos estavam sinalizados pelas forças de segurança francesas por alegada radicalização política, devido à ligação ao grupo antifascista La Jeune Garde.

A vaga de detenções foi desencadeada na noite de 17 de fevereiro, cinco dias depois da agressão fatal a Quentin Deranque, estudante de 23 anos. O jovem foi violentamente espancado numa rua da cidade, na sequência de confrontos entre grupos radicais à margem de uma conferência realizada a 12 de fevereiro.

O evento tinha contado com a presença da eurodeputada Rima Hassan, também ligada à esquerda francesa, e decorreu no Sciences Po Lyon.

Nove pessoas, sete homens e duas mulheres, foram inicialmente detidas nas zonas de Lyon e nos departamentos de Isère e Drôme, tendo sido colocadas sob custódia policial. Posteriormente, o Ministério Público anunciou mais duas detenções, elevando o total para onze suspeitos.

A investigação preliminar foi aberta por suspeitas de homicídio, associação criminosa e agressão agravada, devido ao envolvimento de várias pessoas, ao uso de armas improvisadas e à ocultação de rostos durante o ataque.

De acordo com o France 24, o incidente intensificou as tensões entre a extrema-direita e a extrema-esquerda em França, numa altura em que se aproximam as eleições municipais de março e a corrida presidencial de 2027. O partido de extrema-direita, Reagrupamento Nacional, é apontado como tendo a sua melhor oportunidade de conquistar a presidência do país, aumentando a preocupação com a violência política e os confrontos entre grupos radicais.

