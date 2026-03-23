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Segundo a ONU, o planeta está a absorver muito mais energia térmica do que consegue libertar, devido às emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono (CO₂). Esta “desigualdade energética” histórica aqueceu os oceanos a níveis sem precedentes no último ano e continuou a derreter as calotes polares, escreve a BBC.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, reiterou, em resposta ao relatório, a necessidade urgente de os países abandonarem os combustíveis fósseis e acelerarem a transição para energias renováveis, de modo a garantir “segurança climática, energética e nacional”. “O planeta Terra está a ser levado além dos seus limites. Cada indicador climático principal está a piscar vermelho”, alertou Guterres.

De acordo com a OMM, os últimos 11 anos corresponderam aos anos mais quentes desde que existem registos, em 1850. Em 2025, a temperatura média global do ar foi cerca de 1,43°C superior à época “pré-industrial”, período anterior à queima massiva de combustíveis fósseis pelo ser humano. Apesar de um arrefecimento temporário provocado pelo fenómeno La Niña, 2025 manteve-se entre os três anos mais quentes registados.

Os cientistas observam que o aquecimento global está a acelerar, embora os valores continuem dentro da faixa prevista a longo prazo.

Segundo a OMM, os níveis de CO₂ atmosférico estão nos valores mais elevados dos últimos dois milhões de anos, resultado direto das atividades humanas, nomeadamente a queima de combustíveis fósseis. Parte desta energia extra aquece a atmosfera e os continentes e contribui para o derretimento das calotes polares. Durante 2024/25, os glaciares mundiais registaram um dos cinco piores anos de sempre, enquanto o gelo marinho nos polos manteve-se em valores próximos de mínimos históricos.

Mais de 90% do calor extra acumula-se nos oceanos, afetando a vida marinha, intensificando tempestades e contribuindo para a subida do nível do mar.

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