Nos aviários e nos supermercados, os ovos estão expostos à temperatura ambiente. Então porque é que tanta gente não segue essa lógica em casa?

“Apesar de, nos supermercados, estarem à temperatura ambiente, isso acontece apenas por razões logísticas. Em casa, devem ser guardados no frigorífico”, explica Susete Estrela, especialista em alimentação segura.

E onde, exatamente, dentro do frigorífico? Segundo a especialista, os ovos devem ser colocados na prateleira inferior, acima da gaveta dos legumes, e nunca na porta, onde as variações de temperatura são maiores e podem gerar condensação na casca. “A humidade é o maior inimigo da validade do ovo. O frio ajuda a reduzir o risco de multiplicação da Salmonella e prolonga a segurança do alimento”, acrescenta Susete Estrela.

Frio, calor e segurança alimentar ao longo do ano

A mudança de estação exige ajustes na forma como armazenamos os alimentos. No verão, o foco deve ser evitar a proliferação de microrganismos: manter o frigorífico entre 2 °C e 4 °C e evitar deixar comida fora do frio por mais de duas horas. No inverno, o perigo é outro, a falsa sensação de segurança. O frio ambiente pode abrandar o desenvolvimento de bactérias, mas não o impede. Por isso, os cuidados com refrigeração, descongelação e prazos de validade devem manter-se durante todo o ano.

Dicas para conservar os ovos

Susete Estrela, autora do livro " Mais de 50 Coisas que Não Deve Fazer na Cozinha", lançado em outubro, deixa algumas sugestões para a conservação deste alimento. Manter os ovos na embalagem original, que protege o alimento e evita que absorvam odores; não lavar os ovos antes de os guardar, pois a casca tem uma película natural protetora que a água destrói. Contudo, se a escolha for lavar, deve fazer-se com cuidado, evitando salpicos que possam causar contaminação cruzada na cozinha.

As receitas com ovos crus (como maionese caseira), devem comer-se no próprio dia e mantê-las sempre no frio (2–4 °C).

Alimentos que não devem ir ao frigorífico

“Há muitos equívocos”, afirma a especialista. “Tomate, batata, cebola, alho, mel, pão e banana são exemplos clássicos de alimentos que não beneficiam do frio de 2–4 °C a que deve estar um frigorífico. Lá dentro, perdem sabor, textura e até propriedades naturais de conservação.” O ideal, acrescenta, é guardá-los num local fresco, seco e ventilado, longe da luz direta e da humidade.

