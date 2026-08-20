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Os dados, recolhidos em todo o país, contabilizam as mortes relacionadas com o calor até 9 de agosto. Em 2018, tinham sido estimadas 8900 mortes associadas às temperaturas elevadas.

As pessoas com 75 anos ou mais foram as mais afetadas. Só entre 22 e 28 de junho, uma semana marcada por temperaturas particularmente elevadas, terão ocorrido 9600 das 14 mil mortes estimadas para este verão. Nesse período, as temperaturas ultrapassaram os 41°C em alguns locais da Alemanha.

O número de mortes relacionadas com o calor é calculado através de métodos estatísticos, comparando a mortalidade registada durante semanas de verão com e sem ondas de calor. Isto acontece porque o calor não é geralmente indicado como causa da morte nas certidões de óbito e, por isso, não surge nas estatísticas oficiais.

Segundo o Instituto Robert Koch, o calor raramente provoca diretamente a morte, como acontece num caso de insolação. Na maioria das situações, as temperaturas elevadas agravam doenças pré-existentes, como problemas cardiovasculares, pulmonares ou renais, podendo contribuir para a morte.