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O relatório destaca que, apesar de um verão seco, Portugal apresentou condições globalmente mais húmidas do que a média europeia, num ano em que o continente registou temperaturas recorde, caudais fluviais abaixo do normal, tempestades severas e inundações. Em março e novembro, o país foi afetado por tempestades que provocaram cheias significativas, incluindo a tempestade Cláudia, em novembro, e a depressão Martinho, em março, ambas associadas a precipitação intensa e persistente.

Em março de 2025, a Península Ibérica registou solos cerca de 31% mais húmidos do que a média para o mês, com Portugal a receber 229% mais chuva do que o valor normal. Na primavera, os caudais dos rios Tejo e Guadiana ficaram muito acima da média, ao contrário do que sucedeu na maioria da Europa, onde os cursos de água apresentaram níveis historicamente baixos.

Segundo o ESOTC, 2025 foi o quinto ano mais quente em Portugal continental desde 1931 e o terceiro mais chuvoso desde 2000. O país registou seis ondas de calor, três no verão, uma na primavera e duas no outono, e, entre julho e outubro, mais de metade do território continental esteve em situação de seca meteorológica. Os incêndios florestais causaram quatro mortes em Portugal e os grandes fogos de agosto, em Portugal e Espanha, originaram a maior emissão anual de gases associada a incêndios na Europa nos últimos 23 anos, além de áreas ardidas recorde.

A nível europeu e global, o relatório indica que 2025 foi o terceiro ano mais quente de que há registo, apenas superado por 2023 e 2024, este último o primeiro ano com uma temperatura média global superior a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. A temperatura média global em 2025 fixou-se nos 14,97 °C, enquanto dados preliminares apontam para a continuação do aumento das concentrações de gases com efeito de estufa.

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