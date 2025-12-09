Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, quatro pessoas perderam a vida e uma permanece desaparecida depois de uma onda forte ter arrastado um grupo de nadadores para o oceano enquanto se encontravam numa piscina de água salgada na costa rochosa do oeste da ilha espanhola de Tenerife.

O incidente ocorreu ao longo da costa de Los Gigantes, conhecida pelas suas formações vulcânicas e piscinas naturais frequentadas por turistas estrangeiros.

Durante a operação de resgate, três corpos foram recuperados no domingo: um homem de 35 anos, uma mulher de 55 anos e outro homem cuja identidade não foi divulgada. A quarta vítima, uma mulher, faleceu na segunda-feira, um dia após ter sido reanimada no local e transportada de helicóptero para o hospital.

As autoridades confirmaram que duas das vítimas eram romenas e duas eslovacas, mas não forneceram informações adicionais sobre a sua identidade.

A piscina em questão situa-se na Ilha Cangrejo, quase ao nível do mar, e é delimitada por rochas vulcânicas de um lado e por uma parede que a separa do mar do outro. Com o mar agitado, ondas grandes podem facilmente transpor a barreira de cimento, tornando o local extremamente perigoso para os nadadores.

Na altura do acidente, havia um aviso meteorológico em vigor alertando para mar agitado. Alguns meios de comunicação locais indicaram que a piscina estava fechada desde 3 de dezembro, mas moradores relataram que nadadores ignoraram sinais e cercas instaladas para impedir o acesso devido às condições perigosas do mar.

O incidente em Tenerife ocorre apenas um mês depois de ondas fortes terem causado a morte de três pessoas e ferido 15 outras na ilha, também ao serem arrastadas pelo oceano durante um aumento da maré, reforçando os riscos das zonas costeiras para os banhistas.

