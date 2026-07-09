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“A exposição ao calor raramente causa morte imediata. Na maioria dos casos, é a combinação da exposição ao calor com condições preexistentes (incluindo doenças cardiovasculares, pulmonares e renais) que leva ao óbito”, explicou o RKI.

Durante a vaga de calor, houve hospitais e transportes públicos sem ar condicionado, situação que criou críticas ao governo alemão. O ministro do ambiente, Carsten Schneider, teve dificuldade em dar uma resposta sobre a falta preparação do país para as altas temperaturas, enquanto o chanceler alemão, Friedrich Merz, recusou que a onda de calor fosse um assunto prioritário.

Também nos últimos anos, foi registado um número elevado de mortes na Alemanha devido ao calor: 8.400 pessoas em 2018 e 6.900 em 2019. Já entre 2022 e 2025, a média variou entre 2.600 e 4.900 mortes por ano.

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