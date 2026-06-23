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“Estamos a viver um episódio de intensidade excecional”, afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, antes de presidir a uma reunião de emergência sobre a onda de calor. “Todos os dias e todas as noites estão a ser batidos recordes de temperatura, tanto a nível local como nacional”.

Segundo a BBC, França registou na segunda-feira, dia 22, o dia e a noite mais quentes de sempre em junho. A temperatura média mínima foi de 21,6ºC e mais de metade do país esteve em alerta vermelho. De acordo com o The Guardian, morreram duas crianças que estavam num carro dentro de uma garagem e cerca de 1.350 escolas fecharam.

Dados preliminares revelam que, esta manhã, a média da temperatura diurna e noturna atingiu os 21,6ºC em todo o país. O recorde anterior tinha sido de 21,4ºC, registado a 25 de julho de 2019. O serviço meteorológico francês, Météo-France, indica que continuam a prever-se temperaturas altas e que podem voltar a registar-se novos recordes.

Já a Alemanha registou seis mortes por afogamento entre sexta-feira e domingo, informou a Associação Alemã de Salvamento Aquático. Até ao final da semana, há zonas do país que devem atingir os 40ºC.

Quase toda a Espanha está, esta terça-feira, sob aviso devido ao calor, com alertas vermelhos para zonas perto de Córdoba, no sul, e na Cantábria e em Bilbao, no norte. Ontem, quase todo o país registou temperaturas superiores a 40ªC, enquanto os termómetros ficaram acima dos 25ºC na noite de segunda para terça-feira. A situação mais grave aconteceu na província de Almería, que registou temperatura acima dos 30ºC em três noites consecutivas.

A onda de calor está a atingir o pico também em Itália, com 15 cidades em alerta vermelho. Entre estas estão Roma, Milão, Florença, Turim e Veneza.

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