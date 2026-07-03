Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Devemos deixar os animais em locais ventilados, tal como nós, com temperaturas mais ou menos controladas e não os devemos deixar ao sol”, afirmou o também presidente da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios. “Os animais, principalmente os cães, têm mais dificuldades do que os humanos em perder calor porque transpiram só através da língua e estão mais sujeitos a golpes de calor”.

O veterinário explica que o primeiro indício de sobreaquecimento “é muito visível” porque os cães começam a hiperventilar com a língua de fora. Outros sinais de alerta podem estar associados a saliva excessiva ou espessa, gengivas ou língua vermelho vivo, fraqueza ou falta de capacidade para ficar em pé, vómitos e diarreia. Nestas situações é necessário confirmar a temperatura corporal, sendo que valores acima de 39,5ºC são indícios de risco.

“Por exemplo, um animal que esteja com 40ºC ou 41ºC já está em hipertermia e estes casos exigem medidas rápidas. É necessário pegar numa mangueira rapidamente e dar-lhe um banho de cinco a 10 minutos com água fresca”, afirmou Ricardo Lobo, explicando que é essencial baixar a temperatura corporal dos cães antes de os transportar até um profissional.

Um tapete refrescante, uma solução que contém água ou um gel especial no interior para absorver o calor, pode também ser uma opção para manter os animais frescos. Segundo a CNN Internacional, há modelos com vários tamanhos que se adaptam a cães de diferentes portes e existem opções fáceis de transportar pela casa.

“Claro que, num dia de calor, um animal vai procurar uma superfície fresca, um piso de cerâmica ou que esteja frio. Se tiver um destes tapetes, ele vai voluntariamente procurá-lo e pode ser positivo”, afirmou Ricardo Lobo. No entanto, o especialista reforça que o tapete não substitui um banho frio em casos de hipertermia.