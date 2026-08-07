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A onda de calor que afeta grande parte da Europa Central e de Leste continua a bater recordes de temperatura, com máximos históricos registados na Eslováquia e na Áustria e valores excecionais também na Hungria, Polónia e República Checa. As temperaturas extremas estão a agravar a seca, a aumentar o risco de incêndios florestais e a provocar constrangimentos no abastecimento de energia e nos transportes.

A Eslováquia registou 42,2 graus Celsius, o valor mais elevado desde que existem registos meteorológicos no país. Também a Áustria bateu o seu recorde absoluto, com 41,2 graus, superando a anterior marca nacional. A Hungria voltou igualmente a enfrentar temperaturas próximas dos 40 graus, num episódio de calor considerado excecional para a região.

Segundo os serviços meteorológicos, a massa de ar quente continua a afetar vários países da Europa Central e Oriental, incluindo Alemanha, Polónia, República Checa e Roménia.

A persistência das temperaturas elevadas está a reduzir os caudais de rios importantes, como o Danúbio e o Reno, criando dificuldades na produção de energia e no transporte fluvial.

Na Hungria, a central nuclear de Paks teve de reduzir temporariamente a produção devido à escassez de água para arrefecimento, enquanto o Governo adotou medidas para reduzir o consumo elétrico, incluindo o desligamento da iluminação decorativa de edifícios públicos. Na Roménia foram implementadas medidas semelhantes para aliviar a pressão sobre a rede elétrica.

Na Alemanha, o baixo nível das águas do Reno está a dificultar a navegação comercial e a aumentar os custos de transporte de mercadorias.

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