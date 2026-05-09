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Segundo a organização, os seis casos confirmados laboratorialmente foram causados pelo vírus andino, uma variante conhecida por poder ser transmitida entre humanos. Até 8 de maio, tinham sido registadas três mortes, correspondendo a uma taxa de letalidade de 38%.

Apesar da gravidade da infeção, a OMS garantiu que o risco de propagação à população global é “absolutamente baixo”. O porta-voz da organização, Christian Lindmeier, sublinhou que o vírus representa perigo para as pessoas infetadas, mas que o risco para a população em geral permanece “extremamente baixo”.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desloca-se este sábado às Canárias para acompanhar a operação de evacuação dos passageiros do “MV Hondius”, em articulação com as autoridades espanholas. O navio, que esteve em quarentena em Cabo Verde, segue para Tenerife, considerada pela OMS como o porto com melhores condições para garantir o desembarque e repatriamento em segurança das mais de 140 pessoas de 23 nacionalidades ainda a bordo.

De acordo com o Governo espanhol, todos os ocupantes do navio permanecem sem sintomas. Após a operação de desembarque, pelo menos 30 tripulantes deverão permanecer no paquete para assegurar a sua viagem até aos Países Baixos. Vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, já anunciaram o envio de aviões para repatriar os respetivos cidadãos. Os Países Baixos ficarão responsáveis pelos casos que não sejam abrangidos por meios nacionais ou europeus.

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