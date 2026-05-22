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Segundo o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trata-se de um membro da tripulação que desembarcou em Tenerife, foi posteriormente repatriado para os Países Baixos e permanece em quarentena.

De acordo com a OMS, o número total de casos suspeitos e confirmados relacionados com o surto ascende agora a 12, incluindo três vítimas mortais.

A organização apelou ainda aos países afetados para que reforcem a monitorização dos passageiros e da tripulação do navio durante o período de quarentena.