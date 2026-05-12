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A informação foi avançada após intervenções diplomáticas recentes, incluindo declarações do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Segundo o responsável, não foram registadas alterações significativas no número de casos na última semana, destacando que não houve mortes desde 2 de maio. “Esses números não mudaram muito graças aos esforços de muitos governos”, afirmou, citado pelo Le Monde.

Os casos estão associados ao surto detetado no navio cruzeiro MV Hondius, que atracou em Cabo Verde no início de maio. A OMS sublinha que todos os casos suspeitos e confirmados foram isolados e permanecem sob vigilância médica rigorosa, reduzindo o risco de transmissão adicional.

“De momento, nada sugere o desenvolvimento de um surto maior”, referiu Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertando, no entanto, que não se pode excluir a possibilidade de novas infeções ainda não detetadas, devido ao período de incubação do hantavírus. “O nosso trabalho ainda não acabou”, acrescentou.

O responsável explicou ainda que a OMS solicitou apoio a Espanha quando a situação ultrapassou a capacidade de resposta local em Cabo Verde, país onde o navio terá feito escala a 6 de maio.

Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeceu a colaboração das autoridades espanholas, elogiando a resposta internacional. “Podemos dizer com total certeza que esta fase da operação foi bem-sucedida”, afirmou.

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