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A Organização Mundial da Saúde (OMS) admite um cenário de transmissão de hantavírus entre humanos no navio Hondius, que continua ao largo de Cabo Verde. A bordo encontram-se cerca de 150 pessoas, incluindo um cidadão português entre a tripulação.

Segundo a OMS, a possibilidade de transmissão entre contactos próximos não pode ser descartada. “Sabemos que alguns dos casos tiveram contacto muito próximo entre si e, certamente, a transmissão de pessoa para pessoa não pode ser descartada, por isso, por precaução, é isso que estamos a considerar”, afirmou Maria Van Kerkhove, diretora de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da organização, em declarações aos jornalistas.

A prioridade das autoridades de saúde passa pela retirada dos pacientes infetados que ainda se encontram a bordo. A OMS refere que o risco de transmissão ao público é considerado reduzido, uma vez que o vírus está confinado a um número limitado de pessoas.

A avaliação da situação foi realizada após a entrada de equipas médicas no navio, que levaram também equipamento adicional de proteção individual. A OMS admite ainda a hipótese de que os infetados tenham contraído o vírus fora da embarcação, manifestando sintomas apenas já durante a viagem.

A organização sublinha que o foco atual é garantir que os restantes ocupantes permaneçam assintomáticos e reforça a recomendação do uso de equipamento de proteção a bordo para evitar a propagação do vírus. Depois da retirada dos pacientes, o navio poderá retomar viagem em direção às Ilhas Canárias.

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