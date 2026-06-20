Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informou este sábado que a Embaixada de Portugal na Cidade do México, bem como o Cônsul Honorário na região, estão a acompanhar a situação dos oito portugueses afetados pelo incêndio.

"Todos se encontram bem de saúde. Está a decorrer o processo de realojamento de forma a assegurar o seu regresso a Portugal nas condições adequadas", indicou o MNE numa nota divulgada nas redes sociais.

O incêndio deflagrou no resort de luxo Viva Wyndham Dominicus Beach, localizado em Bayahibe, uma zona turística junto ao mar. As chamas obrigaram à retirada de cerca de 1700 hóspedes da unidade hoteleira.

Uma turista italiana de 46 anos morreu na sequência do incêndio, enquanto três outros hóspedes tiveram de receber assistência hospitalar.

As autoridades locais continuam a investigar as causas do fogo, que ainda permanecem desconhecidas.