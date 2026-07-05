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Os bombeiros responderam ao alerta por volta do meio-dia, junto à marina da East 23rd Street e da FDR Drive, em Manhattan. O hidroavião, um Kodiak 100, permaneceu na posição vertical e foi rebocado de volta ao cais.

As oito pessoas que seguiam a bordo foram retiradas pelas equipas de emergência. Duas sofreram ferimentos ligeiros, mas recusaram assistência médica.

A Administração Federal da Aviação (FAA), que irá investigar o incidente, informou que o piloto efetuou uma aterragem brusca, provocando a quebra de um suporte da asa da aeronave.

Segundo a FAA, a torre de controlo não estava a prestar serviços de controlo de tráfego aéreo ao hidroavião no momento do incidente.

De acordo com o The New York Times, a aeronave tinha descolado dos Hamptons e dirigia-se para uma base de hidroaviões quando embateu numa onda durante a aterragem, acabando por ficar parcialmente virada.

Há cerca de três semanas, outro hidroavião sofreu danos no rio East depois de ter sido atingido por uma onda de grandes dimensões durante a descolagem. Nesse caso, o piloto e um passageiro foram resgatados pelos bombeiros.

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