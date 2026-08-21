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O avião caiu por volta das 12h15 locais, perto do destino, de acordo com informação preliminar da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, sigla em inglês).

A bordo seguiam dois pilotos e seis passageiros, segundo Clint Johnson, responsável pela região do Alasca do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, sigla em inglês), citado pela Associated Press.

O Comando do Alasca confirmou que a aeronave era utilizada num voo civil contratado que transportava oito pessoas. As equipas de busca e salvamento confirmaram posteriormente que não havia sobreviventes.

Segundo a CNN, a aeronave despenhou-se no aeroporto de Cape Newenham, uma pista utilizada pela Força Aérea norte-americana para dar acesso a uma instalação de radar de longo alcance.

A infraestrutura está localizada numa zona remota e apenas permite a aterragem de aeronaves militares e de voos contratados autorizados.

A pista, de gravilha, tem cerca de 1200 metros de comprimento e está situada na encosta de uma montanha com mais de 700 metros de altitude. O terreno elevado existente junto à pista pode dificultar uma eventual interrupção da aterragem depois de determinado ponto.

As autoridades ainda não determinaram o que provocou o acidente. A FAA e o NTSB vão investigar o caso, cabendo ao NTSB liderar a investigação.

“Esta é uma perda devastadora para a nossa família militar e para as comunidades que servimos”, afirmou o tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos Robert Davis.

O responsável descreveu as vítimas como profissionais dedicados que desempenhavam uma missão importante numa região particularmente exigente.

Os nomes dos passageiros e dos tripulantes ainda não foram divulgados. As autoridades vão revelar as identidades depois de notificarem os familiares.

As operações de busca e salvamento envolveram equipas da Guarda Costeira dos Estados Unidos, do NTSB, das autoridades estaduais do Alasca e do centro de coordenação de salvamento.

A senadora do Alasca, Lisa Murkowski, apresentou também condolências às famílias das vítimas e destacou a experiência dos pilotos da empresa responsável pelo voo, a Security Aviation.

A companhia opera aeronaves Cessna Conquest, modelos de dois motores e turbo-hélice que, segundo a própria empresa, são adequados às condições meteorológicas e aos aeroportos mais exigentes do Alasca.

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