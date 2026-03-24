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Um grupo de oito pessoas foi detido no Rio de Janeiro por alegadamente ter protagonizado um ataque violento contra uma capivara, num caso que gerou indignação no Brasil, diz o The Guardian.

O incidente ocorreu antes do amanhecer de sábado, no bairro da Ilha do Governador, e foi captado por câmaras de videovigilância. As imagens mostram vários indivíduos a agredirem o animal com paus e barras de ferro, numa ação descrita pelas autoridades como de extrema violência.

Segundo a polícia, os suspeitos — entre os quais dois menores — foram identificados através das gravações e detidos no próprio dia. O caso está a ser investigado como um crime de maus-tratos a animais, tendo gerado forte reação pública.

Felipe Santoro, comissário responsável pela investigação, classificou o ataque como um ato que “choca a sociedade”. Citado pela imprensa local, o responsável afirmou tratar-se de “um crime brutal” e de “um ato de extrema crueldade contra um animal que não representava qualquer ameaça, mas que foi deliberadamente atacado”.

A capivara, um macho com cerca de 65 quilos, foi resgatada após o ataque e encaminhada para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), situado na Universidade Estácio, no sudoeste da cidade. À chegada, apresentava vários ferimentos visíveis, incluindo lesões no focinho, sinais de hemorragia e marcas de agressões no corpo.

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), considerada o maior roedor do mundo, é uma espécie comum em várias zonas urbanas do Brasil, sobretudo junto a cursos de água, lagoas e áreas verdes. No Rio de Janeiro, é frequente observar estes animais a circular livremente, convivendo com a presença humana.

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