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De acordo com as autoridades citadas pela BBC, o incidente teve início por volta das 05h00 da manhã, hora local, quando um único atirador abriu fogo num contexto que as autoridades classificaram como sendo de natureza doméstica. A violência estendeu-se rapidamente a várias localizações, envolvendo pelo menos três residências diferentes num mesmo bairro.

A polícia de Shreveport explicou que o suspeito disparou contra dez pessoas antes de abandonar o local e fugir num automóvel roubado. Após a fuga, as autoridades iniciaram uma perseguição que terminou com a intervenção policial e a morte do suspeito. Segundo a informação disponibilizada, o homem acabou por ser abatido depois de os agentes o terem seguido para outro bairro.

As autoridades referiram também que o local do crime não se limitou a uma única habitação, abrangendo duas casas na mesma rua e uma terceira residência na zona envolvente.

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