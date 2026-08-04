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Numa entrevista ao programa The Today Show, Max Greenfield, que interpretou Schmidt ao longo das sete temporadas da série, disse que, ao contrário das respostas mais vagas dadas anteriormente pelos colegas de elenco, acredita que o projeto vai mesmo avançar.

A criadora da série, Elizabeth Meriwether, tinha admitido recentemente que uma reunião seria "emocionante", de acordo com o The Independent. A argumentista mostrou-se preocupada com as declarações feitas à imprensa e chegou a dizer ao elenco que não sabia se ainda haveria mais histórias para contar.

O ator, contudo, garantiu que essa ideia não corresponde à realidade. "Já vi guiões. Ela escreveu-os. São incríveis", afirmou, elogiando o trabalho de Meriwether.

Os rumores sobre um possível regresso de New Girl têm surgido ao longo dos últimos anos, com o elenco a alimentar a especulação em várias ocasiões, incluindo através de brincadeiras públicas sobre alegadas desavenças entre os atores.

Exibida entre 2011 e 2018, New Girl acompanhava Jessica Day, interpretada por Zooey Deschanel, uma professora que se muda para um apartamento partilhado com três homens. A série terminou após sete temporadas, mas desde então os fãs têm pedido o seu regresso.