Filha de um casal angolano a viver em Braga, Ohana Canhoca tornou-se a primeira bebé a nascer naquele hospital em 2026. O parto aconteceu na ULS de Braga pelas 02h25, após uma gestação de 40 semanas. À nascença, a bebé pesava 2,615 quilos.

Ohana é filha de Marta Santos, de 35 anos, profissional de limpezas, e de Adílson Bernardo, de 25 anos, técnico e auxiliar de fabrico. O casal é de nacionalidade angolana e reside em Braga. Este é o terceiro filho da família, que já tem mais duas crianças.

Importa lembrar que em 2024, cerca de um terço dos bebés nascidos em Portugal eram filhos de mães estrangeiras, uma proporção que mais do que duplicou na última década. As regiões com maior peso destes nascimentos foram Grande Lisboa (47,8%), Península de Setúbal (46,9%) e Algarve (46,6%), superando claramente a média nacional de 33%.

Nesse ano, o último com dados averiguados, nasceram em Portugal cerca de 84.650 bebés, menos 1,2% do que em 2023, tendo a natalidade diminuido na maioria das regiões, com exceção de Lisboa, Oeste, Península de Setúbal e Madeira, enquanto a idade média da mãe se manteve em 32,1 anos e do primeiro filho em 30,7 anos.