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De acordo com os dados divulgados pelo idealista, a oferta de casas para arrendar aumentou em 13 das 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas. Faro liderou o crescimento, com uma subida de 50%, seguindo-se Viana do Castelo (41%), Ponta Delgada (37%), Bragança (36%) e Vila Real (26%).

Também se registaram aumentos da oferta no Funchal (22%), Beja (18%), Setúbal (17%), Évora (16%), Leiria (11%), Viseu (7%), Santarém (7%) e Aveiro (1%).

Em sentido inverso, seis capitais registaram quebras na oferta de arrendamento. O Porto (-35%) e Coimbra (-31%) apresentaram as maiores descidas, seguidos da Guarda (-29%), Lisboa (-18%), Castelo Branco (-16%) e Braga (-3%).

Ao nível dos distritos e ilhas, a oferta de casas para arrendar aumentou em 14 dos 20 territórios analisados. A ilha de São Miguel registou a maior subida do stock, com um crescimento de 58%, seguida de Portalegre (38%), Évora (31%), Viana do Castelo (30%), Bragança (26%) e Vila Real (23%).

Verificaram-se ainda aumentos na ilha da Madeira (21%), Beja (16%), Viseu (14%), Santarém (14%), Braga (5%), Guarda (4%), Leiria (4%) e Aveiro (2%). Em Setúbal, a oferta manteve-se estável.

Por outro lado, a oferta diminuiu em cinco distritos, com o Porto (-26%) e Coimbra (-25%) a registarem as maiores quedas. Lisboa (-14%), Castelo Branco (-3%) e Faro (-2%) também apresentaram recuos.

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