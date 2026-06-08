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A nova academia surge na sequência de um processo de recuperação e requalificação do espaço, que reabriu agora ao público com uma oferta dirigida a escolas, universidades, clubes e praticantes de todas as idades. A academia pretende funcionar como um centro dedicado à aprendizagem, iniciação e desenvolvimento da modalidade.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Município de Oeiras e a Federação Portuguesa de Golfe, tendo como objetivos incentivar a prática desportiva, promover estilos de vida ativos e alargar o acesso ao golfe a um número mais vasto de pessoas.

O projeto conta ainda com os apresentadores Isabel Silva e Jorge Gabriel como embaixadores. A participação de ambos pretende contribuir para aproximar a modalidade de novos públicos, reforçando a ideia de um desporto acessível a diferentes faixas etárias e níveis de experiência.