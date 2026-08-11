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A empresa publicou um esclarecimento nas redes sociais na sequência das informações que têm vindo a ser divulgadas sobre óculos para observar o eclipse solar. "Opticalia Portugal esclarece que os óculos para ver o Eclipse Solar são certificados e cumprem todas as normas" pode ler-se na publicação.

O esclarecimento surge depois de as autoridades de Consumo de seis comunidades autónomas espanholas terem ordenado a retirada de seis modelos de óculos para observação do eclipse solar devido ao risco de lesões oculares.

Entre os modelos abrangidos pelas ordens de retirada encontra-se um modelo da marca Opticalia. De acordo com a informação divulgada, a ordem de imobilização e retirada do mercado dos óculos da Opticalia foi incluída na Rede de Alerta Nacional de Consumo a 31 de julho, pelas autoridades do Governo de Aragão.

A Rede de Alerta Nacional de Consumo é descrita como um sistema de intercâmbio de informação entre as administrações destinado a retirar do mercado produtos não alimentares que representem um risco para a segurança dos cidadãos.

Além da Opticalia, foram abrangidos modelos das marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje e Orro.

Segundo a descrição do risco, os utilizadores dos óculos em causa apenas veem escuridão ao colocá-los. A reação previsível, estando de frente para o Sol, seria retirar os óculos por um instante para enquadrar a posição. Nesse intervalo sem proteção, os olhos ficariam diretamente expostos à radiação solar, podendo ocorrer uma lesão química ou térmica nas células foveais da retina.

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