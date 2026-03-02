Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nesta edição, um "coelho muito curioso trocou os tradicionais campos verdes pelo azul profundo do oceano", convidando crianças a descobrirem um mundo fascinante e cheio de surpresas, afirma o Oceanário de Lisboa.

Entre sete milhões de litros de água e uma pitada de sal, os participantes vão observar animais incríveis, ouvir histórias, explorar os bastidores do Oceanário e até participar em atividades como teleférico, pintura facial, dança criativa e conversas com aquaristas. Entre tubarões que põem ovos, chocos que mudam de cor e lontras-marinhas a preparar banquetes, o programa promete despertar a curiosidade e o amor pelo oceano.

Este ano, o campo de férias inclui ainda um workshop de programação, realizado em parceria com a Happy Code e a Microsoft, que desafia as crianças a usarem a tecnologia para encontrar soluções para problemas do dia a dia e desafios maiores.

O objetivo é que, entre brincadeiras e aprendizagens, os pequenos participantes percebam que cada gesto conta na proteção do planeta e que todos têm um papel ativo na conservação do oceano.

As atividades destinam-se a crianças dos 4 aos 12 anos, decorrem entre as 8h30 e as 18h30 e incluem entradas nas exposições do Oceanário, almoço, lanche, materiais e seguro. O valor diário é de 55€, com pacotes de 4 dias por 200€ e de 5 dias por 225€. Há descontos de 5% para irmãos e aniversariantes, mediante condições, e a inscrição prévia é obrigatória.

O Oceanário de Lisboa, inaugurado em 1998 e projetado pelo arquiteto Peter Chermayeff, é hoje uma referência mundial em conservação marinha e literacia azul. Com mais de 8.000 animais de cerca de 500 espécies e quatro habitats distintos, o espaço oferece experiências educativas e imersivas, incentivando o público a compreender e a valorizar o papel vital do oceano no planeta.

Para consultar o programa completo e realizar a inscrição, visite oceanario.pt.