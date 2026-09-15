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A Semana da Proteção de Tubarões e Raias em Portugal regressa este ano, depois de 15 anos de ausência, com uma edição que decorre entre 16 e 22 de setembro, na cidade da Horta, ilha do Faial. Organizada pela Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios (A.P.E.C.E.), será a primeira edição do evento realizada fora do território continental português.

Durante uma semana, a iniciativa vai juntar ciência, educação ambiental e atividades no mar, com o objetivo de aproximar a comunidade dos trabalhos desenvolvidos em Portugal para o estudo e conservação de tubarões e raias. O programa inclui ações dirigidas às escolas, exposições, palestras e saídas de mergulho para observação destes animais nas águas do Faial.

Um dos pontos do programa será a inauguração de uma exposição de imagem subaquática na Fábrica da Baleia, na Horta. Estão igualmente previstas várias atividades educativas nas escolas da ilha, numa parceria com o Observatório do Mar dos Açores (OMA).

A programação inclui ainda um ciclo de palestras e apresentações na Escola Secundária Manuel de Arriaga. Especialistas de áreas como Biologia Marinha, conservação, gestão sustentável dos recursos marinhos, turismo e fotografia subaquática vão abordar diferentes aspetos relacionados com estes animais e com a sua importância para os ecossistemas marinhos.

A componente prática terá também lugar no mar, com várias saídas de mergulho previstas nas águas em redor da ilha do Faial. A iniciativa pretende proporcionar aos participantes um contacto direto com os elasmobrânquios e contribuir para uma maior compreensão da sua biologia e do papel que desempenham nos ecossistemas.

A escolha dos Açores para esta edição está também relacionada com a importância do arquipélago para o estudo destas espécies. A A.P.E.C.E. tem desenvolvido atividades de divulgação científica relacionadas com tubarões na região, incluindo observações de tubarões-martelo ao largo do Faial.

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