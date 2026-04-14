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O Município do Porto inicia, a partir de 13 de abril, um conjunto de obras de manutenção preventiva em vários túneis da cidade, numa operação faseada que se prolonga até ao dia 28 e que implicará condicionamentos de trânsito em período noturno.

Os trabalhos decorrerão entre as 22h00 e as 6h00 do dia seguinte, divididos em três fases. A primeira realiza-se entre 13 e 15 de abril, a segunda entre 20 e 23 de abril e a terceira nos dias 27 e 28.

As intervenções vão abranger os túneis das Antas I e II, dos Almadas, Goelas de Pau e de Faria Guimarães. Na fase inicial, os trabalhos incidem sobre os túneis das Antas I e II, onde o condicionamento de trânsito será efetuado de forma alternada. Entre 20 e 23 de abril, as obras decorrem no túnel dos Almadas, seguindo-se, nos dias 27 e 28, intervenções nos túneis de Goelas de Pau e de Faria Guimarães.

Durante os períodos de condicionamento, será assegurada a circulação rodoviária no sentido nascente-poente na Rua de Ceuta, como alternativa para os condutores.

A autarquia informa ainda que todos os condicionamentos de trânsito poderão ser acompanhados em tempo real através da Plataforma de Trânsito do Município.