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O Game Changers Forum regressa em outubro para a sua 6.ª edição, desta vez na MEO Arena, em Lisboa. O evento vai reunir mais de 30 oradores em torno do tema da liderança.

Foi anunciado o primeiro orador confirmado: o Presidente Barack Obama, que estará presente a 10 de outubro. O anúncio foi feito no Linkedin pelo fundador do Game Changers Forum, Miguel Pina Martins, numa publicação que destaca o percurso, de organizador comunitário em Chicago a 44.º Presidente dos EUA, como exemplo de uma liderança ao serviço dos outros, e não do poder pelo poder.

Segundo o site do Game Changers esta é uma organização que reune uma comunidade de líderes globais com o objetivo de posicionar a Europa no centro da liderança, formar novos líderes e ter impacto positivo na sociedade através de educação, inspiração e networking. Os bilhetes para o evento começam nos 34 euros e chegam os 25o euros.

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