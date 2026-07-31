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O verão é sinónimo de praia, piscina e maior exposição ao sol, mas também representa um período em que o cabelo fica mais vulnerável a diversos fatores externos. Apesar da ideia generalizada de que esta estação "estraga" o cabelo, o médico Carlos Portinha, diretor clínico e científico do grupo Insparya, especializado em saúde capilar, esclarece ao 24notícias que é mais correto afirmar que o verão aumenta o risco de danos.

"O verão aumenta o risco de dano capilar, em vez de 'estragar' o cabelo por si só", explica o especialista, sublinhando que, durante esta época, os fios ficam sujeitos a várias agressões externas que os tornam "sem brilho, mais secos e quebradiços".

Entre os principais fatores responsáveis por estes danos estão a radiação ultravioleta, o calor, o suor, o sal da água do mar, o cloro das piscinas e até alguns penteados utilizados com frequência durante os dias quentes.

Segundo Carlos Portinha, a exposição solar pode alterar a melanina do cabelo, provocar desbotamento da cor e fragilizar a fibra capilar. Já o calor e o suor contribuem para a desidratação dos fios, aumentando a sensação de cabelo seco e frágil. O médico alerta ainda para os penteados muito apertados, como rabos-de-cavalo, que podem exercer tração excessiva sobre o cabelo.

A água do mar é outro dos fatores que exige atenção. O sal pode desidratar os fios, embora o impacto dependa do tempo de exposição e dos cuidados adotados posteriormente.

"Não é uma boa ideia deixar o cabelo com sal durante muito tempo, porque isso favorece aspereza, perda de brilho e quebra", refere o médico. Por isso, recomenda que o cabelo seja lavado com água doce "o mais precocemente possível após os banhos de mar". Como medida preventiva, aconselha ainda a utilização de uma máscara hidratante, idealmente com função de proteção contra a água do mar.

Os cuidados devem ser ainda mais rigorosos para quem tem cabelo pintado, descolorado ou sujeito a tratamentos químicos, como alisamentos.

"O cabelo já fragilizado por esses procedimentos torna-se mais sensível à radiação solar, ao sal e ao cloro", explica Carlos Portinha, acrescentando que as colorações agressivas, alisamentos e ondulações aumentam a sensibilidade da fibra capilar aos efeitos da radiação ultravioleta.

Outra situação frequentemente associada ao final do verão é o aumento da queda de cabelo. No entanto, o especialista faz uma distinção importante entre queda e quebra.

"Pode ser normal notar mais queda no final do verão, mas convém distinguir queda real de quebra do fio", afirma. Segundo explica, a maior exposição às agressões típicas desta estação deixa o cabelo mais frágil, fazendo com que se parta com maior facilidade e dando a sensação de uma queda mais intensa. Além disso, fatores sazonais e outros gatilhos podem tornar este fenómeno mais evidente em pessoas predispostas.

Contudo, nem todos os tipos de cabelo respondem da mesma forma às agressões do verão. O médico identifica como mais vulneráveis os cabelos claros, pintados, descolorados, sujeitos a tratamentos químicos e aqueles que já apresentam fragilidade devido ao uso frequente de calor ou manipulação excessiva.

"O branqueamento provocado pela radiação UV é mais percetível nos cabelos claros", refere. Acrescenta ainda que as pessoas com menor densidade capilar ou com áreas rarefeitas devem ter especial atenção ao couro cabeludo, uma vez que fica mais exposto ao sol.

"Esse é um fator muito importante, porque aumenta o risco de queimaduras do couro cabeludo e a propensão ao desenvolvimento de cancro da pele", alerta.

Após os banhos de mar ou de piscina, a prioridade deve ser devolver hidratação e nutrição ao cabelo. Para isso, Carlos Portinha recomenda a utilização de máscaras, óleos e champôs específicos com ação hidratante, nutritiva e reparadora.

"O foco deve ser repor água e ajudar a suavizar a fibra capilar, em vez de apostar em produtos que sequem ainda mais os fios", explica. O especialista aconselha igualmente o uso de um bom condicionador ou máscara e recomenda evitar produtos capilares com elevado teor de álcool, por favorecerem a secura do cabelo.

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