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O último episódio de "O Resto é Paisagem", disponível na RTP Play, começa dividido entre dois símbolos do poder local: a Câmara Municipal de Loures, sede do poder político, e a Caixa Geral de Depósitos, do poder financeiro.

Avançando para as planícies de Montachique, num passeio "regado por boas histórias e bons vinhos", José Sá Fernandes chega a um palácio imponente que pertenceu à família que administrou os correios durante quase 200 anos.

"Vale a pena visitar este bastião barroco, seja pelo jardim, pelas cascatas ou pelo interior do palácio", aconselha o apresentador, que destaca os azulejos que retratam Lisboa antes do terramoto de 1755, "uma viagem no tempo". Sublinha ainda o esplendor da sala de jantar, onde é fácil imaginar "os manjares que aqui se serviam", certamente acompanhados por vinho de Bucelas.

No caminho para o Cabeço de Montachique e para as Linhas de Torres, a paisagem urbana perde-se aos poucos. Passa-se por Loures para comprar os tradicionais queijos da região.

"Neste passeio há uma coisa que me encanta: de repente, numa das aberturas, vemos a silhueta de um edifício e parece que recuamos no tempo", descreve José Sá Fernandes.

Há tempo para uma pausa junto à antiga Guarnição, "um sítio onde gosto de estar". Acompanhado de pão, queijo e vinho da Quinta das Carrafouchas, o apresentador descansa rodeado de natureza.

No Forte de Ribas percebe-se de imediato porque é um ponto defensivo: dali consegue-se ver todo o território em redor. É também aqui que se conta a história de um soldado ferido na cara durante a terceira invasão francesa. Reza a lenda que o general Wellington, que apoiou as tropas portuguesas contra as invasões francesas, enviou garrafas de vinho de Bucelas para ajudar o ferido a recuperar "como deve ser".

No Freixial, evoca-se a figura de Constantino, guardador de vacas e personagem sonhadora associada ao universo literário de Alves Redol, que sonhava construir um barco para descer o rio Trancão.

Ainda no Freixial, passeia-se por Fanhões, conhecida como a capital dos calceteiros, e ali perto fica o ANIM — o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, ligado ao cinema português.

Bucelas: fé, vinho e história

Em Bucelas, a visita passa pela Igreja de Nossa Senhora da Purificação, padroeira da vila, onde se encontra a imagem do Anjo Custódio, "sinto-me protegido", confessa o apresentador.

Num quadro atribuído a Marques da Cruz, José Sá Fernandes aponta um episódio de antissemitismo retratado na obra, com a figura de "um judeu a tentar destruir a hóstia sagrada". É a propósito de imagens como esta que o Padre António Vieira falava dos "claros-escuros" com que se pinta a história de Portugal Restaurado — "uma crítica (ainda) precisa", remata Sá Fernandes.

Segue-se o Museu do Vinho e da Vinha, instalado num espaço que pertenceu ao empresário João Camilo Alves, um dos nomes maiores associados à história do vinho de Bucelas. É também tempo de provar a gastronomia local, com fatiota (coelho desossado), numa quinta com produção de vinho próprio.

A viagem prossegue à boleia do famoso vinho de Bucelas até à Quinta da Murta, seguindo depois em direção ao rio Tejo, o mesmo caminho percorrido pelo vinho na altura das invasões francesas.

A descida até ao rio leva a Pirescoxe, guardado por uma das árvores mais antigas da região: uma oliveira com cerca de 2.800 anos. Loures é, afinal, uma terra antiga — no final do século XIX, esta zona ribeirinha era conhecida como "os olivais".

Em Pirescoxe respira-se ainda história no antigo castelo, hoje transformado em galeria municipal. "Sempre que venho a Pirescoxe lembro-me de Jerónimo de Sousa. Mas hoje a razão é contar a história de dono do edifício, que veio de Alcácer-Quibir, companheiro do rei D. Sebastião, e que trouxe consigo um tesouro." As buscas incessantes por esse tesouro, e a devassa e os incêndios provocados por caçadores de tesouros, obrigaram o proprietário a vender o edifício. "Não haverá aqui mesmo um tesouro?", questiona José Sá Fernandes.

Foi também em Pirescoxe que o jornalista Martin Page terá defendido que Portugal foi a primeira aldeia global da história. Seguindo em direção à Bombadela, essa vocação global encontra-se hoje no campus tecnológico e nuclear do Instituto Superior Técnico.

O Novo Parque Francisco assume-se como ponto de encontro: "a essência de Loures está na diversidade de pessoas e no encontro." Em Sacavém, conta-se ainda como Pero Vaz de Caminha, autor da célebre carta sobre o achamento do Brasil, ali terá construído amizade com povos indígenas.

Loures revela-se, assim, um concelho especial, um lugar de encontro entre música e gentes muito diversas.

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