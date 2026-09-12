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A primeira paragem do novo episódio de "O Resto é Paisagem" em Tondela, disponível na RTP Play, é o Chafariz da Sereia, onde uma lenda local conta a história de uma jovem que terá avistado o inimigo e dado o alerta. "Soprou a trompa e, Oh Tondela!, a população salvou-se”, explica.

O percurso segue para o solar, espaço que foi palco de tertúlias durante o século XIX e que teve entre os seus frequentadores figuras como Tomás Ribeiro. Mais tarde, a casa esteve ligada a João Cardoso e Adriano Cardoso, dois beneméritos de Tondela.

“Eu estou ligado por questões pessoais, porque são respetivamente bisavô e avô da minha filha”, conta José Sá Fernandes. “A família preservou a casa e o propósito e uma dessas doações que foi feita foi precisamente o estádio que hoje tem o nome de João Cardoso. Nos seus terrenos, à volta, nasceu o Parque Urbano”, recorda.

A viagem passa depois pelas festas da Mata, pela Igreja da Nossa Senhora do Carmo e pelos elementos decorativos que sustentam o retábulo. José Sá Fernandes destaca ainda o Salão Santana, atual Museu de Terras de Besteiros, e recomenda a visita, acompanhada pela leitura de monografias e de obras dedicadas à história de Tondela. Entre as referências surge Inês Borges e o livro sobre Tondela escrito pelo antigo proprietário Amadeu Ferraz de Carvalho.

A capela é bonita e a réplica da pedra pré-histórica de Maulinhos são outras das paragens do roteiro, antes de o percurso continuar por diferentes épocas da história local.

No Largo, José Sá Fernandes passa pelo Memorial da Grande Guerra. “A alegria dos que regressam não faz esquecer os que morreram”, lê-se no memorial.

A viagem chega depois ao Centro Tecnológico e de Empreendedorismo, junto ao rio Dinha, num momento dedicado ao futuro do território.

Em Marruge, a paragem é no Santuário de Nossa Senhora da Esperança. Na Igreja Matriz, o apresentador chama a atenção para a pia batismal e para pinturas do século XVI da Escola de Grão Vasco. Já em Canas de Santa Maria, surge a antiga Igreja que merece paragem, pois foi classificada como monumento nacional.

O percurso recupera ainda a história da mão decepada de um padre que indignou a rainha Mafalda com os homens do seu marido, D. Afonso Henriques. A rainha terá atribuído privilégios à aldeia como forma de reparação. Em Sabugosa, surgem o casario e a capela.

Mais acima está o Castro dos Três Rios, sítio arqueológico, associado à descoberta da mais antiga inscrição de colono romano existente em Portugal, segundo a referência apresentada no episódio. Uma antiga lagareta na rua recorda, por outro lado, o passado vínico da região.

É nesse contexto que José Sá Fernandes recupera a figura de Tomás Ribeiro. O escritor foi também político e, segundo o apresentador, “foi várias vezes ministro, e um grande impulsionador da ferrovia do Dão”.

A ligação de Tomás Ribeiro a Parada de Gonta permanece também na literatura. A filha, Branca Gonta, foi escritora, e uma das suas obras foi recentemente republicada e lida em Tondela. José Sá Fernandes recorda ainda as janelas manuelinas da casa do poeta, atualmente em ruínas, e a biblioteca com o seu nome.

“Deixam um bom grado e uma grande memória neste homem”, afirma, antes de destacar também esculturas da neta do poeta, Ana.

Em São Miguel do Outeiro, o roteiro encontra cavalos no Centro Montebelo e, na igreja, uma inscrição que convida à reflexão: “Eu fui e já não sou, tu és e não serás”. Na Quinta de Carvalhiços, as duas serras, Caramulo e Estrela e o granito são apontados como elementos que conferem características particulares ao território.

Depois da paisagem, chega a hora da mesa. “Almoçemos no Passadiço e não havíamos de vir aqui provar o triunfo dos tomates”, diz Sá Fernandes, antes de recuperar uma receita associada a Cândido de Figueiredo.

Natural da região, Cândido de Figueiredo foi escritor e publicou, em 1898, um dicionário de português que o apresentador considera “extraordinário”. Sá Fernandes recorda ainda um dos seus escritos, "Lisboa no ano de 3000", no qual o autor imaginava uma cidade futura.

O texto de Cândido de Figueiredo serve também para uma reflexão sobre o jornalismo. Segundo Sá Fernandes, o escritor antecipava um século XX em que “a vida pública misturava-se com trivialidades da vida privada” e chegou a imaginar uma primeira página construída em torno de uma história extraordinária.

O percurso passa depois pelo Paço de Molelos, onde se guarda “o orgulho do passado”, e pelo barro negro, ligado à antiga técnica de cozedura. O apresentador visita dois oleiros e compra duas peças. Em Vilar, destaca o solar e uma peça que identifica como “coface brotátil”.

Em Campo de Besteiros, a igreja volta a ser ponto de passagem. Em São Marcos, o episódio destaca uma pista de ciclismo downhill e, na fachada da igreja, a presença de um caminho de Santiago.

A caminho de Gordão, surge a cascata Bica da Água Alta. A aldeia, marcada pela igreja e pela calçada romana, é também associada à Festa das Cruzes. No Caramulo, o miradouro da Cabeça da Neve oferece uma vista sobre o Vale de Besteiros, descrito pelo guia da Gulbenkian como “um dos recantos rústicos mais belos da Beira Alta”.

No Seixo, a tradição ganha forma através do trabalho do mural, tecido medieval. A capucha, explica o apresentador, “protege tanto do frio como do calor”. A peça acaba também por fazer parte das compras da viagem: “Compro uma.”

“Caramulinho, que sítio!”, exclama José Sá Fernandes, antes de prosseguir à procura da Cabeça do Cão. O roteiro passa depois por Joeiros e São João do Monte, onde a igreja e a zona fluvial do Paraíso entram no percurso.

“Apetece dizer que aqui podemos tomar um banho no Paraíso”, brinca. A gastronomia volta a surgir no restaurante Três Pipes, com “uma estupenda vitela estufada acompanhada por um modão de Tondela”.

Antes de um espetáculo da Trigo Limpo, na Acert, o apresentador recorda esta estrutura como uma “referência nacional”, sob a direção de Zé Rui e Pompeu. Também recupera os adereços teatrais produzidos pela companhia, entre eles “o ciclista e o pássaro”, numa passagem que associa o teatro à imaginação.

No Caramulo, a Mata do Viveiro dá lugar à memória da antiga estação sanatorial. O projeto procurou aliar o tratamento da tuberculose ao bem-estar dos doentes e à valorização do espaço público.

Após a descoberta de novas terapêuticas, surgiram outras ideias para o espaço. Uma delas é o museu que hoje guarda uma coleção diversificada. Sá Fernandes destaca a Jaca de Jorge Álvares, tapeçarias Torné e obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Vieira da Silva, Picasso e Dalí, além de retratos de Eduardo Malta e outros nomes. O percurso inclui ainda peças da Vista Alegre.

“Gosto desta escrivaninha e desta peça japonesa”, diz o apresentador. Depois, chega ao Museu do Automóvel, onde encontra diferentes veículos e peças da história automóvel.

Entre as referências está um Rolls-Royce utilizado por São João Paulo II e por outras personalidades em Portugal. “Fico-me no Roll Royce usado por São João Paulo II e outras personalidades em Portugal”, afirma. A célebre rampa recorda ainda o terceiro lugar da dupla João Câmara, padrinho da filha de Sá Fernandes, e António Peixim.

O episódio passa também por uma exposição dedicada à Segunda Guerra Mundial e aborda futuros projetos para museus do brinquedo e das marcas. No Caramulo, são recordadas cinco gerações da família Lacerda.

Depois de uma paragem para café, a viagem continua em Castelões, onde se preservam saberes ligados ao linho. A tradição não fica apenas no olhar: José Sá Fernandes mostra a camisa que encomendou e que entretanto está pronta.

No Santuário do Coração de Maria começa a Rota dos Laranjais. “Diz-se que até onde chega a sombra do Caramulo, a laranja é boa.” O apresentador recupera ainda uma crónica escrita pela filha, na qual esta descreve Tondela como o lugar onde o pai pega nas filhas ao colo para que possam colher laranjas das árvores.

O vinho volta a marcar presença junto ao caminho do Esporão, numa referência à casta Touriga Nacional e à tradição vitivinícola. Em Barreiro de Besteiros, o roteiro passa pela Igreja da Natividade e chega depois ao Sítio do Bode.

Da cesta feita pelo senhor Fausto, Sá Fernandes retira “uma torta de nandufe, queijo do João Mau e mel”.

A viagem termina entre comida e vinho. José Sá Fernandes acompanha a refeição com vinho destaca o Dão: “O Dão é a única região que tem a classificação superior nobre para vinho anos excepcionais. É o caso deste.”

É com uma última referência literária que Sá Fernandes encerra o percurso. “Neste caminho secreto de bucho livre e sem poda despeço-me citando Branca Gonta: ‘Do que eu mais gosto é de gostar disto tudo’.”

A frase resume, de certa forma, a própria viagem: uma passagem por diferentes épocas, paisagens e formas de viver Tondela, da memória romana às tradições artesanais, da literatura à gastronomia e das histórias familiares ao património.

Samuel Úria, natural de Tondela, Ana Bacalhau e Filipe Melo, que tem casa no concelho, também dão voz à expressão “gostar de Tondela”. No final, José Sá Fernandes recupera novamente a crónica da filha: “Devia ir mais a Tondela.”

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