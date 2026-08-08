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Arruda dos Vinhos, vila do distrito de lisboa, é o destino do mais recente episódio de O Resto é Paisagem, programa da RTP (disponível na RTP Play) apresentado por José Sá Fernandes. Logo no início, o apresentador desafia os espectadores a descobrir "um roteiro ao mesmo tempo tão perto e tão longe dos passeios mais comuns", apresentando uma vila cuja identidade se constrói entre a história, a natureza e a cultura.

O percurso começa na Igreja de Nossa Senhora da Salvação, cuja origem remonta ao século XII, quando a vila foi doada à Ordem de Santiago. Ao longo da visita, Sá Fernandes recorda episódios que marcaram a história local, entre eles a permanência de D. Manuel na região durante uma epidemia de peste. Segundo relata, "a arruda, uma planta de cheiro intenso e abundante aqui, aliado à intervenção divina, parece que parou e afastou a praga", explicando que desse episódio resultaram o foral da vila e a mudança do nome da igreja para Nossa Senhora da Salvação.

O apresentador destaca ainda o património artístico do templo, referindo o portal manuelino, os azulejos do século XVII e as pinturas atribuídas ao Mestre de Arruda. Recorda também as intervenções realizadas no século XVIII pelo arquiteto Manuel Vicente de Oliveira.

A viagem prossegue pela evolução da vila e recorda que apenas no século XIX passou a chamar-se Arruda dos Vinhos, numa clara referência ao peso crescente da viticultura na economia local.

Nas margens do Rio Grande da Pipa, o apresentador percorre o Parque das Rotas e evoca um dos episódios mais dramáticos da história local. Em 1385, conta, dezenas de habitantes refugiaram-se numa gruta para escapar às tropas castelhanas, mas acabaram por morrer queimados quando os perseguidores incendiaram a entrada. "Morreram 40 arrudenses. Uma tragédia", resume.

Para "desanuviar" do tema, Sá Fernandes segue até restaurantes, monumentos e miradouros. Essas visitas incluem a fachada da Misericórdia, o chafariz da vila, o santuário da Senhora do Monte, quintas produtoras de vinho e vários espaços dedicados ao património e à cultura local.

José Sá Fernandes destaca a figura de Irene Lisboa, natural da freguesia de Arranhó, pela modernidade das suas ideias sobre educação e recorda o lema que defendia: "deixar viver, ensinar a viver, não empurrar". O apresentador explica que a escritora valorizava a imaginação, defendia métodos pedagógicos inovadores e acreditava que as crianças deviam aprender umas com as outras, sem esquecer o essencial: "saber ler, escrever e contar". Sobre Irene Lisboa, conclui que "era uma mulher que, me atrevo a dizer, ainda hoje estava à frente do tempo".

Ao longo da emissão surgem ainda referências às Linhas de Torres, aos vestígios arqueológicos da região, às lendas populares, como a da "Cova do Gigante", e às curiosidades locais, entre elas as histórias das famosas "bruxas de Arruda". Depois de recordar a existência do "Guia Prático da Bruxa da Arruda", José Sá Fernandes remata, em tom bem-humorado: "Eu cá por mim, prefiro a Nossa Senhora da Ajuda."

A tradição vitivinícola acompanha praticamente todo o percurso. Entre cooperativas, quintas, produtores e provas de vinho, o apresentador reforça o papel da vinha na identidade do concelho, sem esquecer a gastronomia regional, os doces tradicionais e os espaços de convívio que caracterizam Arruda dos Vinhos.

Já perto do final, o programa passa pelos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação, pelas tertúlias instaladas em autocarros decorados e pelo ambiente festivo que distingue a vila, antes de prestar homenagem às personalidades ligadas ao concelho.

A despedida sintetiza o espírito de toda a viagem, José Sá Fernandes conclui afirmando: "É com uma mão cheia de amizade e com a outra de tudo o que há de belo na Arruda dos Vinhos que me despeço".