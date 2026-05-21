Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante anos, Portugal habituou-se a ouvir falar de uma meta que parecia quase simbólica: o excedente orçamental. Depois de décadas em que a palavra “défice” dominou discussões políticas, relatórios internacionais e até conversas de café, o país começou finalmente a celebrar a ideia de gastar menos do que arrecada.

No entanto, esta terça-feira, a Comissão Europeia veio lembrar que esse equilíbrio pode ser mais frágil do que parece. Nas previsões económicas de primavera, Bruxelas traça um cenário menos otimista do que o apresentado pelo Governo português. Se o executivo acredita que este ano fechará as contas públicas em equilíbrio, a Comissão antecipa que, já em 2026, Portugal voltará ao vermelho, ainda que por uma margem curta: um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto. Em 2027, prevê que esse valor aumente para 0,4%.

À primeira vista, os números parecem quase insignificantes. Mas, em política orçamental, décimas contam porque funcionam como sinais, indicando para onde está a caminhar a trajetória financeira de um país.

Bruxelas aponta duas razões principais para esta mudança. A primeira está relacionada com o impacto das tempestades que atingiram Portugal em janeiro e fevereiro. As medidas de apoio lançadas pelo Governo para responder aos danos terão um custo direto nas contas públicas do próximo ano.

A segunda prende-se com escolhas políticas já assumidas: a redução de impostos, tanto para famílias como para empresas. Menos receita fiscal significa menos dinheiro a entrar nos cofres do Estado, sendo esta uma opção que pode aliviar contribuintes, mas que também pressiona o saldo orçamental.

Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia deixa um aviso: há riscos adicionais que podem agravar este cenário. Entre eles, a fragilidade financeira de empresas públicas e eventuais encargos ligados a parcerias público-privadas.

Nem tudo são sinais de alarme. A dívida pública portuguesa deverá continuar a descer: para 87,6% do PIB em 2026 e 86% em 2027. É uma boa notícia, mesmo que o ritmo de redução abrande.

Portugal pode, assim, continuar no caminho da consolidação, mas a margem de manobra está mais estreita.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.