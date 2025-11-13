Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Vou ser professor convidado na Califórnia e, portanto, junta-se o útil ao agradável, que é estar lá a ensinar, convidado, no ano de 2028 e, como imaginam, é uma condição única e privilegiada para, com mais tempo, ver mais modalidades e acompanhar mais ainda os triunfos dos nossos atletas", declarou o chefe de Estado, que falava durante um encontro do Comité Olímpico de Portugal, num restaurante em Lisboa, em que condecorou atletas medalhados.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, os Jogos Olímpicos de 2028 são "uma aposta" do Governo PSD/CDS-PP e manifestou a expectativa de que quem lhe suceder na chefia do Estado, a partir de 9 de março do próximo, assistirá a "um salto enorme na presença olímpica" de Portugal.

O chefe de Estado referiu que tem falado deste assunto com o primeiro-ministro nas reuniões semanais e apontou "o entusiasmo" de Luís Montenegro com "a aposta nos Jogos Olímpicos de 2028" como o sinal "mais forte" de que "quer durar no mínimo quatro anos".

"Uma aposta, não podemos dizer que é a primeira nem que é a única, outros governos a tiveram, para sermos justos. Mas o que é facto é que é uma aposta importante, num momento em que o país dispõe de fundos de que não dispunha no passado", acrescentou.

Segundo o presidente da República, o executivo pretende aproveitar esses fundos para, "nas infraestruturas, nas condições proporcionadas aos atletas, no estímulo das federações essenciais, no apoio aos clubes, haver passos significativos, muito significativos para 2028".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.