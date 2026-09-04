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A privatização da TAP entra agora na sua fase decisiva. Depois de considerar demasiado próximas as propostas da Air France-KLM e da Lufthansa, o Governo vai dar aos dois grupos uma última oportunidade para melhorar as ofertas antes de escolher quem ficará com uma participação de 44,9% na companhia aérea portuguesa.

O que aconteceu hoje?

O Governo português decidiu avançar para uma nova ronda de negociações com a Air France-KLM e a Lufthansa para a privatização da TAP. A decisão surge depois de a Parpública ter avaliado as propostas vinculativas apresentadas pelos dois grupos e ter concluído que, apesar das diferenças de conteúdo, as ofertas eram globalmente semelhantes.

A partir de agora, os dois concorrentes serão convidados a melhorar as propostas que apresentaram em julho. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, explicou esta sexta-feira que o Governo decidiu lançar uma fase final de negociação, que deverá prolongar-se durante algumas semanas.

O objetivo desta nova etapa é permitir ao Executivo comparar propostas finais e melhoradas antes de tomar uma decisão sobre o vencedor. A escolha será feita pelo Governo, tendo em conta não apenas o preço, mas também os compromissos assumidos para o futuro da companhia aérea.

Os dois grupos são atualmente os únicos concorrentes à compra de uma participação de referência na TAP. Ambos apresentaram propostas vinculativas para adquirir 44,9% do capital da companhia aérea portuguesa.

A Parpública entregou o seu relatório ao Governo a 1 de setembro. O documento avaliou o mérito absoluto e relativo das propostas segundo os critérios definidos no caderno de encargos.

Como as propostas ficaram demasiado próximas para permitir uma escolha clara, o Executivo decidiu pedir uma melhoria das ofertas.

Esta fase é importante porque permite aos dois grupos apresentar condições mais vantajosas para o Estado português, quer em termos financeiros, quer relativamente aos compromissos industriais e estratégicos para a TAP.

O que o Governo vai avaliar

O preço será um dos elementos da decisão, mas não será o único. O caderno de encargos estabelece vários critérios para a seleção do futuro parceiro estratégico da TAP. Entre eles estão o plano industrial, a capacidade financeira do investidor, o crescimento da companhia e a manutenção e reforço da conectividade aérea de Portugal.

O Governo pretende ainda garantir o crescimento das operações no aeroporto do Porto e a manutenção de ligações estratégicas aos Açores, Madeira, países de língua portuguesa e comunidades portuguesas no estrangeiro.

Também estão em avaliação os investimentos na frota e a valorização das áreas de manutenção e engenharia em Portugal.

Depois das novas propostas, Governo escolhe vencedor

Terminada a nova ronda de negociações, o Governo terá de comparar as propostas finais apresentadas pela Air France-KLM e pela Lufthansa.

A decisão deverá ser tomada em Conselho de Ministros, seguindo-se a concretização jurídica e financeira da operação. O processo prevê ainda a intervenção das entidades reguladoras competentes antes da conclusão definitiva da venda.

O vencedor ficará inicialmente com 44,9% da TAP. Está ainda reservada uma participação de até 5% para os trabalhadores da companhia, fazendo com que o processo possa abranger até 49,9% do capital.

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