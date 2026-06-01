As tentativas de alcançar um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim ao conflito no Médio Oriente continuam em situação de impasse, com declarações recentes de autoridades iranianas a afirmar que não existem negociações em curso entre Teerão e Washington.

O que tem dito o Irão nos últimos dias?

Representantes do Irão têm insistido que trocas de mensagens ou contactos intermediados por terceiros não equivalem a negociações formais, e que não existem conversações verdadeiras com os Estados Unidos neste momento. Esta posição foi reiterada por altos responsáveis iranianos, incluindo o principal negociador do país, que reforçaram que qualquer acordo só será considerado se forem garantidos os “direitos plenos do povo iraniano”.

Teerão tem censurado o que descreve como exigências excessivas e posições contraditórias por parte dos Estados Unidos, que dificultam a progressão do diálogo. Estas tensões refletem-se em divergências profundas sobre pontos-chave, como o levantamento de sanções, o futuro do Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica, e questões de segurança regional, incluindo operações militares em territórios envolvidos no conflito mais amplo.

E hoje, o que disseram?

No contexto actual, os responsáveis iranianos afirmam que não haverá negociações enquanto perdurarem certas ações militares e pressões internacionais, incluindo o bloqueio naval e ataques que consideram violações de acordos de cessar-fogo. Segundo relatos, o Irão condicionou qualquer retoma de diálogo à suspensão total de operações militares na região, especialmente no Líbano e em Gaza.

Por outro lado, nota-se que, embora a retórica diplomática esteja estagnada, os canais de comunicação indirectos através de mediadores, como países terceiros, foram explorados no passado, mesmo que Teerão afirme que essas trocas não constituem negociações substantivas.

E o que dizem os EUA?

De acordo com os EUA, as negociações estarão a correr bem, ao contrário do que o Irão salientou ao longo do dia. Numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump garantiu mesmo que "as negociações com a República Islâmica do Irão continuam em ritmo acelerado".

O que se pode esperar nos próximos tempos?

Este clima de desconfiança mútua e de impasse contribui para a incerteza sobre quando ou se um acordo poderá ser alcançado, com analistas a alertarem que a falta de progresso nas conversações pode prolongar a tensão geopolítica no Médio Oriente e ter impacto em questões estratégicas como a segurança energética global.