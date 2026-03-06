Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante anos, comprar um MacBook significava entrar diretamente na gama premium dos computadores portáteis. Com o lançamento do MacBook Neo, a Apple está a experimentar algo diferente: um portátil significativamente mais barato do que o habitual.

O novo modelo começa nos 699 euros em Portugal, tornando-se o computador portátil mais acessível alguma vez lançado pela empresa. Mais do que uma atualização de produto, vários analistas e publicações internacionais veem o anúncio como um sinal de mudança na forma como a Apple encara o mercado dos computadores.

Segundo a Reuters, o MacBook Neo surge com o objetivo de competir com computadores Windows de baixo custo e com os Chromebooks, especialmente em segmentos sensíveis ao preço, como estudantes e utilizadores que compram o primeiro portátil.

Durante anos, a Apple evitou este território. A estratégia passou sobretudo por posicionar o Mac como um produto premium, com preços mais elevados e foco no desempenho. O Neo representa uma viragem na estratégia.

Um computador de entrada para o ecossistema

Outra leitura é que o novo modelo funciona como uma porta de entrada para o ecossistema da empresa. De acordo com a Wired, a Apple tem vindo a explorar esta lógica em várias categorias de produto. Modelos mais baratos podem atrair novos utilizadores, que depois acabam por usar serviços ou outros dispositivos da marca.

Nesse sentido, o MacBook Neo pode desempenhar um papel semelhante ao que versões mais acessíveis fizeram no passado com o iPhone ou o Apple Watch. A ideia é que, ao reduzir o preço de entrada, aumente o número de pessoas no ecossistema Apple.

Mercado de PCs mais competitivo

O contexto do mercado também ajuda a explicar a decisão.Nos últimos anos, o setor dos computadores pessoais tem registado oscilações na procura e uma maior pressão sobre os preços. Conta a Reuters que o lançamento do MacBook Neo pode ser visto como uma forma de responder a um mercado mais competitivo.

Uma das formas de reduzir custos passa pela escolha de componentes. O portátil utiliza um processador derivado da linha usada nos iPhones, em vez dos chips da série M que equipam os MacBook Air e Pro.

O MacBook Neo também ajuda a clarificar a estrutura da linha de computadores da Apple, com a empresa a passar a ter três níveis mais definidos: um modelo de entrada, representado pelo Neo; uma gama intermédia com o MacBook Air; e a linha profissional com os MacBook Pro. Esta divisão permite cobrir mais faixas de preço num mercado onde há consumidores que estão mais atentos ao valor que pagam.