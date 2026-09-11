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Antes de 11 de Setembro de 2001, viajar de avião nos Estados Unidos da América e também no resto do mundo era uma experiência bastante diferente. Os controlos de segurança nos aeroportos eram assegurados por empresas privadas contratadas pelas companhias aéreas, os passageiros podiam aproximar-se das portas de embarque para se despedirem de familiares e amigos e não existiam as atuais restrições aos líquidos transportados na bagagem de mão.

Também era possível levar para bordo determinados objetos que hoje são proibidos, como pequenas facas.

Tudo mudou quando, a 11 de Setembro de 2001, 19 membros da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais. Dois embateram nas Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, outro atingiu o Pentágono e um quarto caiu num campo na Pensilvânia, depois de os passageiros tentarem recuperar o controlo do avião.

Os sequestradores utilizaram pequenas facas para ameaçar passageiros e membros da tripulação e conseguir assumir o controlo dos aviões. A partir desse momento, a segurança da aviação passou por uma transformação profunda.

Dos aeroportos à criação de uma administração de segurança nos transportes

Logo após os ataques, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, sigla em inglês) restringiu o acesso às portas de embarque a passageiros com bilhete e proibiu facas e x-atos na bagagem de mão.

Pouco depois, o Congresso norte-americano criou a Administração de Segurança nos Transportes (TSA, sigla em inglês), que transferiu para o governo federal a responsabilidade pelo controlo de segurança nos aeroportos.

As novas regras incluíram ainda o reforço das portas dos cockpits, o aumento do número de agentes federais a bordo dos aviões e o rastreio de 100% da bagagem de porão para detetar explosivos.

A segurança dos passageiros passou, assim, a ser construída em várias camadas. Algumas medidas surgiram como resposta direta ao 11 de Setembro e outras foram sendo adotadas depois de novos ataques ou tentativas de ataque revelarem diferentes vulnerabilidades, desde explosivos escondidos em bagagens até novas formas de tentar sequestrar ou atacar aviões.

As consequências não ficaram, contudo, dentro das fronteiras norte-americanas. A aviação internacional passou também a adotar regras mais apertadas e os procedimentos que hoje fazem parte de uma viagem de avião, desde os controlos de segurança às restrições sobre determinados objetos, tornaram-se uma realidade comum em muitos aeroportos do mundo.

A mudança não aconteceu apenas nos aeroportos

Nos Estados Unidos, outra das respostas aos atentados foi a aprovação da Lei Patriot, conhecida como "Patriot Act", em Outubro de 2001. A legislação alargou os poderes das autoridades na investigação e prevenção de atividades terroristas e procurou facilitar a partilha de informação entre as forças de segurança e os serviços de informações.

Entre outras medidas, a lei ajudou a eliminar a chamada “parede” que dificultava a partilha de informação entre investigadores criminais e serviços de informações. Também atualizou instrumentos de investigação perante novas tecnologias e ameaças, aumentou determinadas penas relacionadas com terrorismo e facilitou a obtenção de mandados de busca em investigações de segurança nacional.

A Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, conhecida como Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978, sofreu um atualização em 2008. Esta lei foi aprovada em 1978 e serve para a vigilância física e eletrónica de possíveis suspeitos de espionagem ou terrorismo.

A nova legislação procurou permitir aos serviços de informações acompanhar de forma mais rápida as comunicações de pessoas estrangeiras suspeitas de representar uma ameaça terrorista, também fora dos EUA, ao mesmo tempo que estabelecia mecanismos de proteção para cidadãos norte-americanos.

A questão da vigilância passou, assim, a ocupar um lugar central nas políticas de segurança: a luta contra o terrorismo passou a envolver não só polícias e forças militares, mas também dados, comunicações, informações e cooperação entre diferentes serviços.

E em Portugal?

Em 2003, o Governo português reconhecia expressamente que os atentados de 11 de Setembro tinham criado novas exigências para a segurança da aviação civil. Num comunicado relativo à alteração da legislação sobre a taxa de segurança da aviação civil, o Executivo justificava a medida com a necessidade de adotar meios tecnologicamente avançados para prevenir atos terroristas.

“Os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, e as consequências deles resultantes para o sector da aviação civil, vieram determinar a necessidade de dispor de meios tecnologicamente avançados permitindo a tomada de medidas eficazes de prevenção de actos de terrorismo.”

O Governo referia ainda a obrigação de realizar um rastreio a 100% da bagagem de porão, prevista no Regulamento europeu relativo às regras comuns de segurança da aviação civil.

“Tendo em vista o cumprimento da obrigação de efectuar um rastreio a 100% da bagagem de porão, prevista no Regulamento (CE) n.º 2320/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, o Governo aprovou agora um Decreto-Lei, alterando o Decreto-Lei n.º 102/91, que cria a taxa de segurança da aviação civil.”

A mudança na segurança dos aeroportos portugueses inseriu-se, assim, num movimento mais amplo de reforço da segurança da aviação na União Europeia.

Mas o impacto do 11 de Setembro em Portugal não se limitou aos aeroportos. O país passou também a fazer parte de um esforço internacional e europeu mais amplo de combate ao terrorismo, com maior cooperação entre Estados, forças de segurança e serviços de informações.

Em 2003, Portugal aprovou ainda a Lei de Combate ao Terrorismo, estabelecendo um enquadramento penal específico para crimes relacionados com terrorismo e organizações terroristas.

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