Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A escolha de Mojtaba Khamenei como novo Líder Supremo do Irão já provocou reações de Washington e de Israel, que acompanharam de perto o processo de sucessão após a morte de Ali Khamenei.

Nos dias que antecederam o anúncio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha deixado clara a sua oposição à hipótese de o filho do antigo líder assumir o cargo. Em declarações à Axios, afirmou que consideraria essa possibilidade “inaceitável”, defendendo que o Irão deveria ter uma liderança capaz de trazer “harmonia e paz”.

Trump evitou, no entanto, definir exatamente que tipo de dirigente gostaria de ver no poder em Teerão. Numa entrevista à CNN, explicou que a sua principal exigência é que o novo líder seja “justo e imparcial” e que mantenha boas relações com os Estados Unidos, Israel e os restantes países do Médio Oriente, que classificou como parceiros de Washington.

Questionado sobre a possibilidade de o Irão continuar a ser liderado por uma figura religiosa, o presidente norte-americano não afastou essa hipótese, afirmando que tudo dependeria da pessoa escolhida e sublinhando que já trabalhou com vários líderes religiosos que considera “fantásticos”.

Também de Israel chegaram avisos diretos. Um responsável israelita afirmou à CNN que o país continuará a perseguir quem quer que venha a ocupar o cargo deixado vago por Ali Khamenei, acrescentando que “o longo braço do Estado de Israel” não deixará de agir contra o sucessor nem contra quem tentar nomeá-lo.