A operação avalia a cimenteira portuguesa num enterprise value de 1,4 mil milhões de euros, uma das maiores transações realizadas no setor industrial português nos últimos anos.

Em comunicado, a Semapa refere que o fecho da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2026, ficando sujeito às condições habituais neste tipo de transações, incluindo autorizações regulatórias.

Com esta venda, a Semapa encerra um ciclo de mais de duas décadas como acionista de referência da Secil, num negócio que reflete a valorização dos ativos industriais portugueses num contexto de consolidação internacional do setor dos materiais de construção.

Com sede em Lisboa, a Secil é descrita pela Cementos Molins como “uma empresa líder em materiais de construção e soluções para o setor, a operar em oito mercados, com uma forte presença em Portugal e um portefólio diversificado que inclui cimento, betão, agregados, soluções de construção e economia circular”.

Segundo a empresa espanhola, esta transação permitirá reforçar a sua presença na Europa, entrar no mercado brasileiro, expandir a sua pegada global, diversificar fontes de receita e acelerar o roteiro de sustentabilidade do grupo.

“Este acordo é um marco fundamental na nossa estratégia. Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções de elevado valor acrescentado, circulares e de baixo carbono para os nossos clientes”, afirma Marcos Cela, CEO da Cementos Molins.

Um século de história industrial

A Secil é uma das empresas mais emblemáticas da indústria pesada portuguesa. Embora tenha sido formalmente constituída em 1925, a sua história remonta a 1904, com a criação da Companhia de Cimentos de Portugal, que lançou as bases da produção moderna de cimento no país.

Ao longo do século XX, a empresa acompanhou os principais ciclos económicos e políticos nacionais. Foi nacionalizada em 1975, no período pós-Revolução de Abril, integrando o setor empresarial do Estado, e viria a ser privatizada em 1994, regressando ao controlo privado numa fase de modernização da indústria portuguesa.

Atualmente, a Secil é a segunda maior produtora de cimento em Portugal e o principal concorrente da Cimpor, com presença industrial e comercial em vários mercados internacionais, incluindo Europa, África e América do Sul.

Exemplos de projetos de inovação da Secil em curso:

Clean Cement Line : uma nova tecnologia de produção de cimento que visa eliminar a dependência de combustíveis fósseis, o aumento da eficiência energética, a produção própria de energia elétrica, a integração no processo da digitalização e a redução de emissões de CO₂.

: uma nova tecnologia de produção de cimento que visa eliminar a dependência de combustíveis fósseis, o aumento da eficiência energética, a produção própria de energia elétrica, a integração no processo da digitalização e a redução de emissões de CO₂. Nazaré Green Hydrogen Valley : um projeto que tem como objetivo contribuir para a descarbonização da indústria através do uso de hidrogénio verde.

: um projeto que tem como objetivo contribuir para a descarbonização da indústria através do uso de hidrogénio verde. LowC-Bionic: desenvolvimento de estruturas de forma orgânica em betão de baixo carbono produzidas com impressoras 3D.

desenvolvimento de estruturas de forma orgânica em betão de baixo carbono produzidas com impressoras 3D. NEWSOL: um novo sistema de armazenamento para centrais de energia solar de concentração altamente eficientes, com betões inovadores fornecidos pela Secil.

Impacto no mercado português

Apesar da mudança de controlo, a operação não deverá alterar, no curto prazo, a estrutura competitiva do mercado cimenteiro nacional, embora fique agora dependente da avaliação das autoridades da concorrência. Ainda assim, o negócio marca um momento simbólico: a passagem de uma das mais históricas empresas industriais portuguesas para controlo estrangeiro, num movimento que espelha a crescente integração do tecido empresarial nacional em grandes grupos europeus.

Com mais de um século de história, a Secil entra agora numa nova fase, integrada num grupo internacional, num setor que continua a ser estratégico para a economia portuguesa e para o desenvolvimento de infraestruturas.

“Esta operação representa um passo estratégico para o grupo, permitindo-nos reforçar a nossa capacidade de investir, inovar e acelerar a estratégia que temos vindo a implementar. É com satisfação que vemos a Secil integrar uma empresa de soluções para a construção tão relevante, com presença global e igualmente detida por uma família com visão de longo prazo, garantindo o desenvolvimento futuro da companhia”, conclui Ricardo Pires, CEO de Semapa.

