A operação avalia a cimenteira portuguesa num enterprise value de 1,4 mil milhões de euros, uma das maiores transações realizadas no setor industrial português nos últimos anos.
Em comunicado, a Semapa refere que o fecho da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2026, ficando sujeito às condições habituais neste tipo de transações, incluindo autorizações regulatórias.
Com esta venda, a Semapa encerra um ciclo de mais de duas décadas como acionista de referência da Secil, num negócio que reflete a valorização dos ativos industriais portugueses num contexto de consolidação internacional do setor dos materiais de construção.
Com sede em Lisboa, a Secil é descrita pela Cementos Molins como “uma empresa líder em materiais de construção e soluções para o setor, a operar em oito mercados, com uma forte presença em Portugal e um portefólio diversificado que inclui cimento, betão, agregados, soluções de construção e economia circular”.
Segundo a empresa espanhola, esta transação permitirá reforçar a sua presença na Europa, entrar no mercado brasileiro, expandir a sua pegada global, diversificar fontes de receita e acelerar o roteiro de sustentabilidade do grupo.
“Este acordo é um marco fundamental na nossa estratégia. Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções de elevado valor acrescentado, circulares e de baixo carbono para os nossos clientes”, afirma Marcos Cela, CEO da Cementos Molins.
Um século de história industrial
A Secil é uma das empresas mais emblemáticas da indústria pesada portuguesa. Embora tenha sido formalmente constituída em 1925, a sua história remonta a 1904, com a criação da Companhia de Cimentos de Portugal, que lançou as bases da produção moderna de cimento no país.
Ao longo do século XX, a empresa acompanhou os principais ciclos económicos e políticos nacionais. Foi nacionalizada em 1975, no período pós-Revolução de Abril, integrando o setor empresarial do Estado, e viria a ser privatizada em 1994, regressando ao controlo privado numa fase de modernização da indústria portuguesa.
Atualmente, a Secil é a segunda maior produtora de cimento em Portugal e o principal concorrente da Cimpor, com presença industrial e comercial em vários mercados internacionais, incluindo Europa, África e América do Sul.
Exemplos de projetos de inovação da Secil em curso:
- Clean Cement Line: uma nova tecnologia de produção de cimento que visa eliminar a dependência de combustíveis fósseis, o aumento da eficiência energética, a produção própria de energia elétrica, a integração no processo da digitalização e a redução de emissões de CO₂.
- Nazaré Green Hydrogen Valley: um projeto que tem como objetivo contribuir para a descarbonização da indústria através do uso de hidrogénio verde.
- LowC-Bionic: desenvolvimento de estruturas de forma orgânica em betão de baixo carbono produzidas com impressoras 3D.
- NEWSOL: um novo sistema de armazenamento para centrais de energia solar de concentração altamente eficientes, com betões inovadores fornecidos pela Secil.
Impacto no mercado português
Apesar da mudança de controlo, a operação não deverá alterar, no curto prazo, a estrutura competitiva do mercado cimenteiro nacional, embora fique agora dependente da avaliação das autoridades da concorrência. Ainda assim, o negócio marca um momento simbólico: a passagem de uma das mais históricas empresas industriais portuguesas para controlo estrangeiro, num movimento que espelha a crescente integração do tecido empresarial nacional em grandes grupos europeus.
Com mais de um século de história, a Secil entra agora numa nova fase, integrada num grupo internacional, num setor que continua a ser estratégico para a economia portuguesa e para o desenvolvimento de infraestruturas.
“Esta operação representa um passo estratégico para o grupo, permitindo-nos reforçar a nossa capacidade de investir, inovar e acelerar a estratégia que temos vindo a implementar. É com satisfação que vemos a Secil integrar uma empresa de soluções para a construção tão relevante, com presença global e igualmente detida por uma família com visão de longo prazo, garantindo o desenvolvimento futuro da companhia”, conclui Ricardo Pires, CEO de Semapa.
