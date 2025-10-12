Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, confirmou que Donald Trump viajará para o Médio Oriente para encontrar-se com os reféns israelitas que serão libertados no âmbito da primeira fase do acordo de paz entre Israel e o Hamas. Vance descreveu o momento como um “grande passo para as famílias e para o mundo” e afirmou que a região está “à beira de uma paz sustentável”. A segunda fase do acordo, que envolve a entrega de armas por parte do Hamas e a administração de Gaza por tecnocratas palestinianos independentes, exigirá pressão contínua dos EUA.

Trump visitará Jerusalém para discursar na Knesset e encontrar-se com as famílias dos reféns, antes de se deslocar a Sharm el-Sheikh, no Egito, para co-presidir uma cimeira de paz com líderes de mais de 20 países, visando consolidar um cessar-fogo permanente. Israel libertará quase 2.000 prisioneiros palestinianos assim que todos os reféns israelitas forem confirmados em segurança em território israelita. O processo incluirá transporte protegido, acompanhamento médico e reencaminhamento para hospitais em caso de necessidade.

O número total de vítimas palestinianas nos ataques de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023 atingiu 67.806 mortos, com 170.066 feridos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, sendo a maioria civis, incluindo mulheres e crianças. Apesar do conflito, os EUA continuarão a mediar disputas e apoiar a implementação de um plano de paz que envolva países árabes e muçulmanos no reforço da segurança em Gaza e na reconstrução da região.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.